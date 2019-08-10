10.08.2019 08:49

Kurban Bayramı tüm yurtta heyecanla beklenirken Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı vardı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinlikler Salonunda gerçekleşen bayramlaşma töreninde personeli ile bayramlaştı.

Personeliyle hasbihal eden Başkan Pekmezci Bayburt Belediyesi olarak bir aile olduklarını ifade ederek Bayburt'a hep beraber hizmet ettiklerini söyledi ve yapılacak hizmetler hakkında tavsiyeler vererek uyarılarda bulundu.

Bu yıl 25.'si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı personelini tebrik ederek teşekkür eden Başkan Pekmezci sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayburt Belediyesi'nin çok değerli personeli, birim amirleri, başkan yardımcıları. Rabbim nice sağlıklı günlerde, nice Kurban Bayramlarını birlikte paylaşmayı bize nasip eylesin. Ailemizle birlikte güzellikleri paylaşalım istiyorum. Rabbim bu güzellikleri sağlık ve sıhhat içinde çoluk çocuğumuzla birlikte helal lokma yiyerek bize o bayramları nasip eylesin diyorum. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum."

Başkan Pekmezci daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk ile birim müdürleri ve tüm belediye personelinin hazır bulunduğu programda personeliyle tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA