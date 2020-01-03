Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
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Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

03.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:30
Bayburt Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Hükmü Pekmezci, Belediye Meclis Salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, 2020 yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yeni bir yıla girmiş olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Pekmezci, "2020 yılının ülkemize, milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Şehrimiz için alacağımız önemli kararların hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: AA
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