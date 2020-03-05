Bayburt Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

05.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:00

Bayburt Belediyesi Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.



Başkan Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında yapılan Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü öğrencilerinin de takip ettiği toplantıda ilk olarak Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Pekmezci, "Öncelikle Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şuanda aynı bölgede kahraman ordumuz tarafından başarıyla icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun. Bu harekatın başarıya ulaşacağından en ufak bir şüphemiz yoktur. Mehmetçiğimize güvenimiz tamdır" diye konuştu.



Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı - BAYBURT

Kaynak: İHA