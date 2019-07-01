Bayburt Belediyesi hayra vesile oldu

Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye bu çalışmalar kapsamında Aktaş ailesi tarafından yaptırılacak olan cami için arsa tahsisinde bulundu.

500 kişilik kapasiteye sahip caminin temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Aktaş ailesinin hanımefendisi Sebahat Hanım kendi adına bir cami yaptırma arzusunda olduğunu bize daha önce bildirdiler. Biz de Bayburt Belediyesi olarak böyle bir hayır için daha önce var olan bir arsamızı tahsis ettik. İnşallah hayırlara tebdil olur" dedi.

Caminin yapımında emeği geçenlere ve Aktaş ailesine teşekkür eden Başkan Pekmezci, "Bizim en büyük arzumuz asırlar boyunca bu topraklarda milli ve manevi değerlerimizle ayakta durduk. Bundan sonra da minarelerdeki ezan sesleri ve gönderdeki bayrağımız dalgalandıkça ebedi yurt olarak tuttuğumuz bu vatan parçası bizim geleceğimiz ve geçmişimizle birlikte yarınlarımızı yönlendirecek ve bu şekilde devam edecek. Burada mahalle sakinlerinin yararlanacağı bir sosyal tesisle beraber bir cami yapılacak. Bu çevredeki insanlarımıza hizmet edecek. Bayburt'taki bu dayanışma ruhunun ve dayanışma duygusunun en güzel örneğini tekrar burada göreceğiz. Emeği geçenlere ve bu konuda gerçekten içten ve samimi duygularla bu caminin yapımını sağlayan Aktaş ailesine ben belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından müftülük görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yaptırılan duadan sonra caminin temeli atıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA