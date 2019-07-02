Bayburt Belediyesi cami inşaatı için arsa tahsis etti

Bayburt Belediyesi, Aktaş ailesi tarafından yaptırılacak cami için arsa tahsisinde bulundu.

500 kişilik caminin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Sebahat Aktaş'ın, kendi adına bir cami yaptırma arzusunda olduğunu kendilerine ilettiğini, Bayburt Belediyesi olarak böyle bir hayır için daha önce var olan bir arsayı tahsis ettiklerini söyledi.

Emeği geçenlere ve Aktaş ailesine teşekkür eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca bu topraklarda milli ve manevi değerlerimizle ayakta durduk. Bundan sonra da minarelerdeki ezan sesleri ve gönderdeki bayrağımız dalgalandıkça ebedi yurt olarak tuttuğumuz bu vatan parçası bizim geleceğimiz ve geçmişimizle birlikte yarınlarımızı yönlendirecek ve bu şekilde devam edecek. Burada mahalle sakinlerinin yararlanacağı bir sosyal tesisle beraber bir cami yapılacak. Bu çevredeki insanlarımıza hizmet edecek."

Müftülük görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.

Kaynak: AA