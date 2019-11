Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin dernek ziyaretleri

14.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:14

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.



Pekmezci, ilk olarak ziyaret Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Selami Köksal'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Şehit ve gazilerin önemine dikkati çeken Pekmezci, "Yaşadığımız bu toprakların tapusunu hazırlayan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Şahsınızda evladını kaybeden şehit ailelerimize başsağlığı, gazilerimize uzun ömürler diliyorum." dedi.

Bayburt Belediyesi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını vurgulayan Pekmezci, "Yapılabilecekler konusunda diyaloğumuzu her zaman devam ettiririz. Yapabileceğimiz her konuda da sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız. Siz de güzel bir görev üstlendiniz ve yürütüyorsunuz." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selami Köksal, Pekmezci'ye teşekkür ederek çalışmalarında başarılar temenni etti.

Ardından Bayburt Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Pekmezci, şöyle konuştu:

"Muhtarlık, devletle halk arasında köprü vazifesi görmesi dolayısıyla önemli kurumlarımızdan biri. Bugün bulunduğu konum itibarıyla de muhtarlara devletimizin yüklediği önemli görevler var. Biz muhtarlarımızla diyaloğumuzu elimizden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederiz. Biz bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu şehirde birlikte bir şeyleri başarmanın mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Her birimiz 5 yıllığına seçilmişiz. Bu bir bayrak yarışıdır, yarın başkaları gelecek. Önemli olan aldığımız görevi en iyi şekilde yapacağız."

Dernek Başkanı Abubekir Altındaşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretten dolayı Pekmezci'ye teşekkür ederek, muhtarların karşılaştıkları sorunları anlattı.

Kaynak: AA