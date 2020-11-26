Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin acı günü
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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin acı günü

26.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:58
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin acı günü

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci, hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci, hayatını kaybetti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü.

41 yaşında hayatını kaybeden Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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