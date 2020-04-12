Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den teşekkür Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Pekmezci, yazılı açıklamasında, yaşanan süreçte Bayburtluların davranışlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Bayburt'ta sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen vatandaşların sokağa çıkmayarak örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından Bayburt Belediyesi olarak halka bu yasağa gönüllü olarak uymaları çağrısında bulunduk. Bu tarafından karşılık buldu ve sokağa çıkmadılar. Vatandaşlarımız bu davranışlarıyla Türkiye'mizde örnek oldular. Bir süre daha dişimizi sıkacağız ve inşallah bu sıkıntılı süreci en iyi şekilde atlatıp Bayburt'umuzun sokaklarında neşeyle hep beraber dolaşacağımız günler çok yakın. Yeter ki Kovid-19'un önüne geçme adına en etkili yöntemlerden olan evde kalma kuralına uyalım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Evde hayat var."

Başkan Pekmezci, Bayburt'ta süreci başarılı şekilde yürüten, Vali Cüneyt Epcim ve belediye ekiplerine, jandarma, emniyet ve muhtarlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA