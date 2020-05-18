Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den 19 Mayıs mesajı Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekmezci, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşının fiilen başladığını ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna uzanan sürecin ilk adımının o tarihlerde atıldığını belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlığı için önemli mücadele veren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ecdadı saygıyla andığını ifade eden Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bu önemli gün gençlere bayram olarak armağan edilmiş ve Cumhuriyetimizin gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inanç pekiştirilmiştir. Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesle aktarmayı başaran milletler, tarihin sonuna kadar var olmayı başaran milletler olmuşlardır. Gençlerimizin de yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek ve karşılarına çıkabilecek her sorunun üstesinden gelebilecek ölçüde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeleri şarttır."

Kaynak: AA