Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci AA'nın

Belediye Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pekmezci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'da Saldırı" başlıklı fotoğrafını seçen Pekmezci, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise 'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Pekmezci, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan yıllığın da çok değerli bir eser olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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