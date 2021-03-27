BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
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BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayburt'ta köy yoluna çığ düştüBAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü.

Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü. Ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 iş makinesiyle yolun açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kar kütlesi, 7 saat süren çalışmayla temizlenerek, yol tekrar ulaşıma açıldı.

BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü
BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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