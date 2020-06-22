Bayburt balında bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt'ta, bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt'ta, bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un verimli bitki örtüsü ve zengin çiçek varlığıyla önemli arıcılık potansiyeline sahip bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Kentin yüz ölçümünün yüzde 58'inin meralardan oluştuğunu ve yüzde 12 civarında yem bitkisi ekimi yapıldığını belirten Ersen, meralarındaki yem bitkisi ve ekim alanlarından dolayı Bayburt'un arıcılık yönünden son derece avantajlı bir il olduğunu vurguladı.

Ersen, Bayburt'un 102 bin kovanlık kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Bu kapasitemizin yüzde 80'i doldu. Hem yerel hem de gezginci arıcılarımız var. Her geçen yıl kovan sayısı ve yetiştirici anlamında ciddi artış var." dedi.

Son yıllarda devlet desteği ve kurum projeleriyle organik arıcılık konusunda kentte hareketlenme sağlandığını ifade eden Ersen, "125 yetiştiricimize organik arıcılık projesi uygulanıyor. Bu projeler devam etmektedir. Yine bununla birlikte 2020 yılı içerisinde ana arı yetiştiriciliği ve arı sütü üzerine bir projemiz var. İnşallah onu da bu yıl içerisinde uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.

"Geçen yılın en az 5 katı verim elde edeceğiz"

Ersen, bu yıl düzenli yağışlar dolayısıyla meradaki bitki çeşitliliğinde artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sene arıcılar açısından çok avantajlı bir yıl. Yani yağışların istikrarlı şekilde devam etmesi, yeterli güneş alınmasıyla birlikte meradaki bitki çeşitliliğinin artması sonucu bu sene balda ciddi oranda verim artışı bekliyoruz. Hem bal kalitesi hem de bal miktarı yönünden iyi bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz."

Geçen yıl bal konusunda arıcıların oldukça verimsiz bir yıl geçirdiğini kaydeden Ersen, "Bu yıl bal taşıma mevsiminin başlamasıyla arıcılarımızın son derece memnun olduğunu gördük. Geçen yılın en az 5 katı verim elde edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ersen, bu yıl bin tonun üzerinde bal rekoltesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA