Bayburt Bakan Kurum'dan Denizli'deki Depremle İlgili Açıklama: Ekiplerimiz 5 Bölgede Sahadalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen depremle ilgili "Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var? dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için bu gün Bayburt'a geldi. Kentte yapılan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Denizli Acıpayam'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem hakkında da açıklamalarda bulundu.

Depremde, ağır hasarlı 139, hafif hasarlı 132 ve yıkılmış halde 7 bina olduğunu açıklayan Bakan Kurum, 22 vatandaşın da yaralandığını belirtti. Bakan Kurum, 'Bu gün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bize bir kere daha hatırlattı. 5.5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirmelere göre ağır hasarlı 139 binamız var. Hafif hasarlı 132 binamız var, yıkılmış halde 7 binamız var. Toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler ekiplerimiz 5 bölgede sahadalar ve tespitlere devam ediyorlar. 22 tane yaralı vatandaşımız var, vatandaşlarımıza tekrar acil şifalar diliyorum' diye konuştu.

Kaynak: DHA