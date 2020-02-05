Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü
Bayburt-Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.
Bayburt-Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bayburt-Trabzon-Araklı yolunda sabah erken saatlerde meydana gelen çığ anında yolun boş olması olası bir faciayı önledi.
Bayburt 106. Şube şefliğine bağlı kara yolları ekipleri, yolda çalışmalarını sürdürerek yolu ulaşıma açtı. - BAYBURT