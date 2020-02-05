Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü
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Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü

Bayburt-Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.

05.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:52
Bayburt-Araklı yoluna çığ düştü

Bayburt-Araklı kara yolu çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapandı.


Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan Salmankaş Geçidi'nde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bayburt-Trabzon-Araklı yolunda sabah erken saatlerde meydana gelen çığ anında yolun boş olması olası bir faciayı önledi.


Bayburt 106. Şube şefliğine bağlı kara yolları ekipleri, yolda çalışmalarını sürdürerek yolu ulaşıma açtı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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