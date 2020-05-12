BAYBURT 2 metre 45 santim uzunluğunda pideyle 'evde kal' mesajı 2 metre 45 santim uzunluğunda pideyle 'evde kal' mesajıBAYBURT'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla 'evde kal' yazıp, koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

2 metre 45 santim uzunluğunda pideyle 'evde kal' mesajı

BAYBURT'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla 'evde kal' yazıp, koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekti.

Zahit Mahallesi'nde fırıncılık yapan Sebahattin Kurtoğlu, ramazan aylarında gelenek haline getirdiği 'dev pide'yi bu yıl da yaptı. 2 metre 45 santim uzunluğunda hazırladığı pideyi fırında sergileyen Kurtoğlu, üzerine de çörek otuyla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için 'evde kal' yazdı. Her yıl 2 metre uzunluğunda pide yaptığını anlatan Sebahattin Kurtoğlu, bu pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi. Kurtoğlu, "Her ramazan ayında böyle dev pide yapıyorum. Bu sene yapmış olduğumuz 2 metre 45 santim uzunluğundaki pideyle kendi rekorumuzu kırdık. Virüs nedeniyle pidenin üzerine de 'evde kal' yazdık. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.

Fırına ekmek almaya gelen ve pideyi görünce çok şaşırdığını belirten İsmet Altın da "Fırıncımızın eline sağlık, özenerek yapmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA