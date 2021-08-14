Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü
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Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid-19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, aşılarını yaptırarak, mücadeleye destek veren Manisalılara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid-19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, aşılarını yaptırarak, mücadeleye destek veren Manisalılara teşekkür etti.

Manisa'nın, 'Düşük Riskli İller' arasına girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığının Covid-19 Aşı Bilgilendirme Tablosunu paylaştı. Manisa'nın Covid-19'a karşı yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla 'Mavi'ye döndüğünü kaydeden Baybatur, mesajında, "Kıymetli Manisalı hemşehrilerim dün maviye yani tünelin sonundaki ışığa çok yakın olduğumuzu ifade etmiştik. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışığı yakalamış durumdayız. Bu zorlu süreçte aşılarını yaptırarak mücadeleye destek veren kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

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Baybatur'dan Manisalılara 'aşı' teşekkürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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