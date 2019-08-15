Bayat'ta yangın: 4 ev kül oldu
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K. ve N.U.'ya ait evler alevlere teslim oldu.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM