Bayat'ta korona virüs denetimi

Çorum'un Bayat ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Çorum'un Bayat ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, esnaf ve pazarlarda denetim yaptı. Çelik ve Ünlü maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulması konusunda esnaflar ve vatandaşları uyardı.

Esnaf ve vatandaşlara kurallara uymaları için çağrıda bulunan Çelik ve Ünlü, "Kurallara uymadığımız zaman risk ortaya çıkıyor. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır. Denetimler artaracak devam edecek" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı