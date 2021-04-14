Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi

Çorum'un Bayat ilçesinde ramazan ayıyla birlikte belediye zabıta ekipleri de denetimlerine ağırlık verdi.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

Çorum'un Bayat ilçesinde ramazan ayıyla birlikte belediye zabıta ekipleri de denetimlerine ağırlık verdi.

Bayat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, vatandaşların özellikle ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı şartlarda üretilip üretilmediği titizlikle incelendi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayıyla birlikte gıda güvenliği ve sağlığımız açısından zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ramazan ayı geçirebilmeleri için halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek her türlü olumsuzluğa karşı denetimler aralıksız devam edecek" dedi. - ÇORUM

Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi
Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayat'ta fırınlara ramazan denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:09:34. #1.14#

title