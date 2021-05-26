Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu
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Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Ekonomi

Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu Bayat Ovası'ndaki kuraklığın etkilediği tarım arazilerinde verim oranı yüzde 20 seviyelerine düştü Ekonomiye tarımsal üretimde yıllık 4 milyar TL'lik katkı sunan ilde, kuraklık ciddi boyutlara ulaştı Yeterli seviyede yağışın...

Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu

Bayat Ovası'ndaki kuraklığın etkilediği tarım arazilerinde verim oranı yüzde 20 seviyelerine düştü

Ekonomiye tarımsal üretimde yıllık 4 milyar TL'lik katkı sunan ilde, kuraklık ciddi boyutlara ulaştı

Yeterli seviyede yağışın olmaması nedeniyle su kaynaklarının da kuruduğu Bayat Ovası'nda çiftçiler, borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve 2022 yılı içinde tohum desteği verilmesini istiyor

ÇORUM - Türkiye'de tarımsal üretimde öncü kentlerin arasında yer alan Çorum, etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçen yıl en az yağış illerin başında gelen Çorum'da yaşanan tarımsal kuraklık, ekili arazileri olumsuz etkilemeye başladı. 390 bin dönüm araziden oluşan Bayat Ovası'nın 250 bin dönümlük kısmında kuraklık yaşanırken arazilerde verim oranı da yüzde 20 seviyelerine düştü. Tarımsal faaliyetlerin kırmızı alarm vermeye başladığı kuraklıktan etkilenen arazilerin yüzde 80'i ise kurudu.

Ekonomiye tarımsal üretimde yıllık 4 milyar TL'lik katkı sunan ilde, kuraklık ciddi boyutlara ulaşırken çiftçiler de kara kara düşünmeye başladı. Yeterli seviyede yağışın olmaması nedeniyle su kaynaklarının da kuruduğu Bayat Ovası'nda çiftçiler, borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ve 2022 yılı içinde tohum desteği verilmesini istiyor.

"250 bin dönüm arazide kuraklık yaşıyoruz"

Yaşanan durum ile ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, 250 bin dönüm arazinde verim oranının şu anda yüzde 20 seviyesinde olduğunu, geriye kalan yüzde 80'lik bölümün ise kuruduğuna dikkat çekti. Gelecek yıl çiftçilerin desteğe ihtiyaç duyacağının altını çizen Yıldırım, "Çiftçilere yönelik verilen tarımsal desteklerde Cumhurbaşkanımızın sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ancak desteklerin dışında şu anda çiftçimizin önümüzdeki 2022 yılında tohum desteğine ihtiyaç var" dedi.

İlerleyen süreçte yapılacak biçimlerden sonra tarım arazilerinden yüzde 20 seviyesinde verim alacaklarına da inanmadığını anlatan Yıldırım, "2021 yılında yağış oranı çok düşüktü. Kar çok az yağdı. Su kaynakları kurudu. Su olmadığı için kıraç arazilerimizdeki ürünler kurudu. Gereğinin yapılması için Cumhurbaşkanımızdan, Milletvekillerimizden rica ediyorum" diye konuştu.

"Devletimizden buğday ve arpa tohumu desteğinin yanı sıra borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz"

Köprülü köyü muhtarı Edip Aslan ise, bu yıl buğday ve arpaların kuraklıktan yandığını söyledi. Aslan, "Tarım arazilerine biçerdöver girmez. Tarım arazilerinin yüzde 70-80'ini biçilemez hale geldi. Devletimizden buğday ve arpa tohumu desteği istiyoruz. Geçen yıl bu yıldan daha iyiydi. Bir de borçlarımızın faizsiz olarak ertelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yıl mayıs ayında Bayat Ovasının yeşil olduğunu anlatan Soner Kılıç adlı genç ise şunları kaydett:

"Kuraklık başladı, ekinlerin verimi azaldı. Her yer yandı. Her taraf öyle. İskilip ve Bayat tarafında her yer yandı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında her taraf yeşil iken bu yıl her taraf kurudu. Yağmur yağmadı.

Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu
Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu
Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu
Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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Bayat ovasında 250 bin dönüm tarım arazisini kuraklık vurdu - Haberler Ekonomi
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