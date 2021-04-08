Bayat Belediyesi'nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi
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Bayat Belediyesi'nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayat Belediyesi'nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi

Bayat Belediyesi tarafından Yatukcu mahallesinde bulunan Kurt dede türbesinde bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Bayat Belediyesi tarafından Yatukcu mahallesinde bulunan Kurt dede türbesinde bakım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında türbenin yolları bordür yapılırken çevresinde de ağaçlandırma ve çiçek dikimi yapıldı.

İlçedeki ibadethane ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Bayat Belediye Başkan Ekrem Ünlü, "Halkımız için önemi olan değerleri bizlerde önemsiyor ve sahip çıkıyoruz. İlçemizde bulunan türbelerimizin bakım ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla türbelerimizi tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarmış oluyoruz" dedi. - ÇORUM

Bayat Belediyesi'nden Kurt dede türbesinde çevre düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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