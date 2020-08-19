Bayat'a "millet bahçesi" kuruluyor Çorum'un Bayat ilçesine yapılması planlanan millet bahçesi için çalışmalara başlandı.

Çorum'un Bayat ilçesine yapılması planlanan millet bahçesi için çalışmalara başlandı.

Bayat Belediyesi tarafından vatandaşların aileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanının en kısa zamanda ilçeye kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yatukçu mahallesine yapılacak Millet bahçesinin ilk etap ihalesi gerçekleştirildi. İçerisinde yürüyüş yolları, spor alanları, oyun çocuk grupları, kamelyalar ve engelliler için sosyal donatı alanlarının bulunacağı Millet Bahçesi 13 bin metrekareden oluşacak. Projenin ikinci etap ihalesi ise gelecek hafta ihale edilecek.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ülke genelinde startı verilen Millet Bahçesi'ni ilçemizde hayata geçirmek üzere proje olarak tamamladık. İlk etap ihalesini gerçekleştirdik. Göreve başladığımız günden beri hizmet aşkı ile Bayat güzelleşecek demiştik. Bu hizmet aşkı hala ilk günkü gibi. İlçemizin daha güzel hale gelmesi, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle 7/24 çalışıyoruz. Millet Bahçesi projesinin hayata geçmesi ile birlikte halkımız aileleri ile eğlenip, dinleneceği çok güzel mekanlardan birine sahip olacaktır" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA