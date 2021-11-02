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Bayar, Kocaeli'nde kürsüde yer aldı

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Bayar, Kocaeli'nde kürsüde yer aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı sporcumuz Şükran Güneş Bayar, Kocaeli'de düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda 10 kilometre yarışını 39 dakika 54 saniyede tamamladı. Bayar, 35-39 yaş grubunda ikinci sırada bitirdi ve kürsüde yer aldı.

KOCAELİ (Bültenler) - Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sekapark'tan başlayan ve 10, 3 ve 1'er kilometrelik üç kategoride gerçekleştirilen organizasyona, Türk sporcuların yanı sıra Endonezya, Fas, Etiyopya, Kenya, Moldova, Malezya, Ukrayna, Tunus, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, İran, Irak ve Afganistan'dan yaklaşık 8 bin yarışmacı katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm takımı sporcusu Şükran Güneş, katıldığı 10 kilometre yarışını 39 dakika 54 saniyede tamamladı. Bu sonuçla 35-39 yaş kategorisinin ikincisi olan Bayar, kürsüdeki yerini aldı. Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya, Kocaeli'de gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusunu başarıyla tamamlayan Şükran Güneş Bayar'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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