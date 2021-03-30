Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk

Mardin'in daracık sokaklarında başlayan hikaye, çok kısa bir zaman içinde Urfa'da 3 şube, Mardin ve İstanbul'da birer atölye ve kocaman bir online satış mağazasıyla filizlendi.

Mardin'in daracık sokaklarında başlayan hikaye, çok kısa bir zaman içinde Urfa'da 3 şube, Mardin ve İstanbul'da birer atölye ve kocaman bir online satış mağazasıyla filizlendi. Hadi gelin detayları birlikte okuyalım.

INSTAGRAM BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE

Günümüzün yeni medya araçları olan sosyal medya uygulamaları, birer iletişim mecrası olmanın yanı sıra işletmeler tarafından ticari amaçlarla da kullanılıyor. Birçok firma özellikle Instagram üzerinden ürünlerini pazarlayarak online satış yapabiliyor. Bu anlamda en yüksek çıkışı yakalayan Bayar Gold, Instagram üzerinden altın takı satışıyla sosyal medyayı en verimli kullanan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Firma kurucusu M. Emin Bayar bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Gerek Instagram üzerinden gerekse e-ticaret sitemizden veya Trendyol gibi pazaryerlerinden altın takı satışı konusunda Türkiye'nin en hızlı ve en güvenilir markalarından biriyiz. Bu anlamda 'internetten altın alınmaz' tabusunu yıktığımızı söyleyebilirim."

Sosyal medya mecralarını verimli kullanarak ticaretlerini geliştirdiklerini ifade eden Bayar Gold Kurucusu Mehmet Emin Bayar, yüzbinlerce insanla iletişimde olmalarını sağlayan Instagram'ın kendileri için altın değerinde olduğunu belirtti.

PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL GEÇİRİYORSUNUZ?

Pandemiyle birlikte ani bir yükseliş ivmesi yakalayan online satış platformlarına hızlıca kanalize olduk. Instagram hesabımız sayesinde haftada 3 milyona yakın insanla etkileşime geçiyoruz ve bu kitlenin e-ticaret platformlarına yönlendirilerek ziyaretleri satışa dönüştürüyoruz. Mağazalarımızsa tam hız çalışmaya devam ediyor. Hatta çok yakında İstanbul Bakırköy'de yeni bir mağazanın açılış müjdesini de vermek isterim.

"ONLINE KUYUMCULUKTA BİR ÖNCÜ OLDUK"

İnsanların altın takı satın alma alışkanlıklarını değiştirdiklerini ifade eden Bayar Gold kurucusu Mehmet Emin Bayar, klasik aile kuyumcusundan alışveriş alışkanlığının Bayar Gold sayesinde değişerek insanların mağaza alışverişi dışında artık online mecralardan da altın aldığını hatta bunun Instagram'dan ürün detayları ve görsel detayları rahatça iletilebildiği için daha da kolaylaştığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

Biz Instagram'dan altın satacağımızı söylediğimizde birçok kuyumcu arkadaşımız bize inanmadı. İnsanların altın takıları görmeden almadığını söyleyerek bu çabamızın boşuna olduğunu söylediler. Biz ürünlerimizi elimize alarak çektik. Tıpkı müşteri karşımızdaymış gibi telefon kamerasından müşterilerimize ürünlerimizi anlattık. Şükürler olsun ki müşterilerimiz bu çabamızı gördü ve bize çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Şuanda ürün çekimi ve paylaşımı için 3 personelimiz çalışıyor. Müşteri kitlemiz çeşitlendikçe ürünlerimiz de çeşitlendi ve şuanda tüm yaş gruplarına tüm zevklere uyacak altın kolye, altın küpe, altın bileklik, altın yüzük ve altın halhal modellerimiz bulunmakta.

MÜCEVHERLERİNİZİN TARZINI NASIL TANIMLARSINIZ?

Ben kadın ruhunun maksimalist olduğuna inananlardanım. Çizgimiz de bu yönde kendini belli ediyor. Zaten Instagram'da ilk paylaşımları kendi elime alıp yaptığımda deyim yerindeyse elime alabildiğim kadar altın alıp çektim(gülüyor).

Etnik, modern ve günlük kullanıma uygun tasarımlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. İstanbul ve Mardin'deki atölyelerimiz bu amaca hizmet ediyor. Kadim Süryani geleneğiyle modern çizgileri ya bir araya getiriyoruz ya da kombinliyoruz.

"MARDİN İŞİ TELKARİ ALTINI DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Mardin'in yüzyıllardan beridir altın ve gümüş işlemeciliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayar Gold Kuyumculuk kurucusu Mehmet Emin Bayar, söylerine şunları ekledi: Web sitemizde Mardin Koleksiyonlarına özel bir bölüm açacak kadar önemsiyoruz bu ürünleri. Mardin koleksiyonu bölgemize has desenleri taşıyan çok özel bir koleksiyon. Diğer tüm ürünler gibi, bu ürünleri de tüm dünyaya pazarlıyoruz.

GELECEĞİN BAYAR GOLD'UNU NASIL ANLATIRDINIZ?

Bizzat kendim binlerce müşterimizle tanışma fırsatı buldum ve her buluşmamızda güzel bir muhabbet oluşuyor. İnsanlar teveccüh gösteriyorlar. Bunun sürdürülebilir olmasını çok önemsiyorum. Gelecekte açacağımız birçok mağazamızda tüm müşterilerimizi bizzat ağırlamayi isterim. Son olarak yurtdışından da talepler artmaya başladı, Almanya, Belçika, ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Bunun ihracat düzeyine taşınması yönünde planlarım var. Kısmet olursa yurtdışına altın ihracatı yaparak ülkemize bu anlamda katkıda bulunmak istiyorum.

İlandır

Kaynak: Hürriyet