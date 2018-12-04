Bayanlarspor 1 Basamak Geriledi

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 12.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, üçüncü haftada sahasında Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından bir sıra geriledi ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.

3.Lig 12.Grup'ta üçüncü hafta tamamlandı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Gaziantep Karataşspor'u 7-2 mağlup ettikten sonra ikinci haftayı bay geçiren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin üçüncü haftasında sahasında Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor'a 5-0 mağlup oldu.

Grup'ta oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1'de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, üçüncü hafta sonunda 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kırmızı beyazlılar, oynadığı 2 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 gol yedi.

Kahramanmaraş lider, Gaziantep sonuncu

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig 12.Grup'ta üçüncü hafta sonunda Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor, 3 karşılaşmada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan topladı ve zirvede yer aldı. Kahramanmaraş ekibi, 3 karşılaşmada rakip ağları 20 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Grup'ta oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Şanlıurfa Gençlik Spor ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ekibi, 2 karşılaşmada rakip ağları 11 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

Grup'ta oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1'de mağlubiyet alan Malatya Bayanlar Spor Kulübü ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Malatya ekibi, 2 karşılaşmada rakip ağları 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

Diyarbakır temsilcisi Makamspor ise 2 karşılaşmada 1 beraberlik, 1'de mağlubiyet aldı ve haftayı 1 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Grup'ta oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Gaziantep Karataşspor ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin dördüncü haftasında 9 Aralık Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Gençlik Spor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin birinci haftasında Gaziantep Karataşspor'u mağlup ettikten sonra ikinci haftayı bay geçiren ve üçüncü hafta sahasında Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor'a mağlup olan Malatya ekibi, Şanlıurfa deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek, Play-off iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapacak. - MALATYA