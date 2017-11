Bayanlara Sağlıklı Yaşam ve Obezite Konularında Bilgiler Verildi

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından başlatılan "Her Perşembe Kadınlar Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında 'Sağlıklı Yaşam ve Obezite' konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.



Yeşilyurt Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleşen programa yoğun ilgi gösteren bayanlara, Sağlık İl Müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu Dr. Selma Felek ile Uzm. Diyetisyen Eda Şahan tarafından 'Sağlıklı Yaşam ve Obezite' konularında detaylı bilgiler paylaşıldı. Sağlıklı yaşam, beslenme ve sağlık konularında merak edilen bütün sorulara yanıt veren Dr. Selma Felek ile Uzm. Diyetisyen Eda Şahan, sporla desteklenmeyen beslenme ve diyet programlarının verimli olmayacağını hatırlatarak, beslenme programı uygulayanlara yürüyüş yapmalarını tavsiye etti. Malatya Büyükşehir Yaşam ve Spor Merkezi içinde faaliyete geçen Sağlık İl Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Yaşam Merkezinde görevli diyetisyenler tarafından haftanın beş günü ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinin verildiğini dile getiren Dr. Selma Felek ile Uzm. Diyetisyen Eda Şahan, bayanlara yönelik bu tür eğitim programlarına önem veren Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür etti. Programa katılan bayanlar, teorik bilgilerin ardından Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binasının da içinde bulunduğu Hilal Parkın etrafında sağlık yürüyüşü yaptı. Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Züleyha Türksoy, eğitim çalışmasından sonra yaptığı açıklamada, bayanların sağlıklı bir bünye ve hayat anlayışına sahip olmaları için bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Her hafta Perşembe günü düzenledikleri 'Kadınlar Buluşuyor' programında 'Sağlıklı Yaşam ve Obezite' konularında bayanlara önemli bilgiler aktarıldığını dile getiren Türksoy, "Etkinliğimize destek verip değerli bilgilerini ve deneyimlerini bayanlarımızla paylaşan Dr. Selma Felek ile Uzm. Diyetisyen Eda Şahan'a öncelikle teşekkür ediyorum. Bayanlarımıza sağlık ve obezite üzerine hem bilgilendirici sunumlar yapıldı hem de Hilal Parkımızın etrafında sağlık yürüyüşü gerçekleşti. Oldukça verimli geçen programa katılım gösteren bütün bayanlarımıza teşekkür ediyorum. 'Kadınlar Buluşuyor' etkinliklerimiz çerçevesinde her perşembe günü farklı bir konuda bayanlarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA