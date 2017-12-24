Bayanlar Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank





2017 - 2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley bayanlar kategorisi final karşılaşması TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynandı. Eczacıbaşı VitrA'yı 22-25, 18-25 ve 30-32'lik setlerle 0-3 mağlup eden VakıfBank, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak, kupayı tarihinde altıncı kez müzesine götürdü.



Bu sonuçla VakıfBank, Türkiye'yi 2019 CEV Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.



- İstanbul