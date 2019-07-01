Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: İngiltere - ABD

Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD’yi finalde bir yere ilham verecek.

Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD'yi finalde bir yere ilham verecek.

Kaynak: Dugout

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