Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: İngiltere - ABD
Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD’yi finalde bir yere ilham verecek.
Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD'yi finalde bir yere ilham verecek.
Kaynak: Dugout
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