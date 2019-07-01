Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: Hollanda - İsveç

Hollanda ve İsveç arasındaki Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce, her iki taraf ve oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri inceleyin. Hollandalılar dördüncü sırada İtalya'yı mağlup ederken, İsveç çeyrek finalde Almanya'yı 2-0 yendi.

Hollanda ve İsveç arasındaki Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce, her iki taraf ve oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri inceleyin. Hollandalılar dördüncü sırada İtalya'yı mağlup ederken, İsveç çeyrek finalde Almanya'yı 2-0 yendi.

Kaynak: Dugout

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