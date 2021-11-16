Bayan Yavuz, Ziyaret ve Temaslarına Kandıra İlçemizde Devam Etti

Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz Hanımefendi, Gönülden Gönüle Projesi kapsamında bugün Kandıra İlçemizdeki şehit ailesi, Gazi ve gazi ailesi, engelli, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan 13 aileyi hanelerinde ziyaret etti.

Kandıra ziyaretlerinde Bayan Yavuz'a Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal'ın eşi Merih Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın eşi Gülfem Turan, Kandıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Aynur Güldiken Sarıışık eşlik ettiler.

Bayan Yavuz, Şehit Aileleri ve Gazilerimizle Bir Araya Geldi

Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlara özel bir ilgi gösteren Bayan Yavuz; Kandıra ilçemizin farklı mahallelerinde ikamet eden Şehitlerimiz; Mustafa Özaydın ve Yavuz Sonat Güzel'in ailelerini ziyaret etti.

Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Bayan Yavuz, "Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize Şehitlerimizin emanetisiniz, sizin isteklerinizin başımızın üstünde yeri var. " dedi.

Bayan Yavuz daha sonra Gazilerimiz; Sebahattin Özay ve Ahmet Kuşçu'nun evlerine misafir oldu. Gülen ve mutlu gözlerle karşılanan Bayan Yavuz, gazilerimiz ve ailelerinin hal hatırlarını sorarak, bir süre sohbet etti.

Dualar eden, mutlulukları yüzlerinden okunan ve Vali Seddar Yavuz'a selamlarını ileten gazilerimiz ve şehit aileleri: "Sizin evlerimize gelerek bizleri ziyaret etmesi büyük bir onur ve mutluluk. Allah devletimize zeval vermesin. " diyerek Bayan Yavuz'a, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için memnuniyetlerini belirttiler.

Kandıra İlçemizde 13 Hane Ziyaret Edildi

Bayan Yavuz, 2 şehit ailemizi, 2 gazi ailemizi, 5 engelli, 2 yaşlımızı ve 2 ekonomik yoksunluk içinde bulunan toplam; 13 aileyi de hanelerinde ziyaret etti. Hanelerin kapısını çalan ihtiyaçlarını, sıkıntılarını dinleyerek eksikleri bizzat yerinde gören Bayan Yavuz, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Ailelerin memnuniyetinin gözlemlendiği, hayır duaların ağızlardan eksik olmadığı ziyaretlerde: "Sıkıntımızı yakından gelip gördünüz. Buraya gelmeniz bile bizim için bir mutluluk. Allah sizlerden razı olsun. " diyerek, Bayan Yavuz'u yolcu ettiler.

Muhtar Eşleri ve Bayan Muhtarlarımız Dinlendi

Kandıra ilçesi programı kapsamında muhtar eşleri ve bayan muhtarlarımızla da bir araya gelen Bayan Yavuz, muhtar eşlerinin mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin tespitinde önemli görevleri olduğunu ve onlardan mahallelerindeki vatandaşları yakından takip etmelerini, gerçekten ihtiyaç sahibi aileler varsa bu aileleri tespit etmelerini isteyerek, katılımları nedeniyle muhtar eşlerine teşekkür etti.

Muhtar eşleri ise gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Bayan Yavuz'a teşekkürlerini sundular.

Bayan Yavuz, Kandıra Halk Eğitim Merkezi'ni Ziyaret Etti

Toplantının ardından Bayan Yavuz, Kandıra Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Kandıra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kazancı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bayan Yavuz, burada Kandıra bezinden yapılan birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği alanları gezdi.

İlk olarak Kandıra yöresine has, tamamı Kandıra Bezi'nden yapılmış olan 'Gelin Odası'nı gezen Bayan Yavuz, bu tür yerel geleneklerin ilimiz ve ülkemiz açısından çok değerli olduğunu belirterek yaşatılmasında ve geleceğe aktarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra bayan kursiyerlerle de bir araya gelen ve yaptıkları el sanatları işleri yakından gören Bayan Yavuz, her bir emeği takdir ederek, başarı temennilerinde bulundu.

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