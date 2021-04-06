Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
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Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bayan sürücünün kullandığı otomobilin, yan yol bariyerini aşıp hareket halindeki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bayan sürücünün kullandığı otomobilin, yan yol bariyerini aşıp hareket halindeki minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Buket S. idaresindeki 20 EG 483 plakalı otomobil Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlerken, bir başka aracın sıkıştırması sonrası kontrolden çıktı. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden otomobil yan yol bariyerini aştıktan sonra ara yolda seyir halindeki Akın Y. idaresindeki 20 M 0443 plakalı şehiriçi minibüsüne ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki sürücü Buket S., yolcu bölümündeki Ayhan D., Müjde K. ve Meryem Ö. ile yolcu minibüsü sürücüsü Akın Y. ve ismi öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf ve vatandaşlar yaptı. Durum hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçların güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahale de bulundu. Kaza sonrası yaralanan 7 yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İki araçta da maddi hasar oluşan kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Osman Başpınar/İHA)

Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
Kadın sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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