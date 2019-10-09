Bayan Demirtaş: "İhtiyaç sahibi insanlarımızın hizmetindeyiz"

09.10.2019 11:41

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, yardıma muhtaç ailelere ev eşyası, beyaz eşya gibi ihtiyaç duyulan ürünleri vererek desteklerini sürdürüyor.



Fahri Başkan Lütfiye Demirtaş, "Hiçbir menfaat gözetmeksin hayır işlerine gönül vermiş ve maddi kazancı asla düşünmeyen yardımsever mesai arkadaşlarımızla ihtiyaç sahibi insanların hizmetindeyiz" dedi.



Katılım ve dayanışmanın merkezi sayılan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi İlkadım ilçesinde ihtiyaç sahibi insanların yaralarını sarmaya devam ediyor. Kadın Koordinasyon Merkezine bağışlanan her türlü ihtiyaç fazlası eşyalar yeni sahipleriyle buluşturuluyor. Alan ile veren el arasında bir köprü vazifesi gören Kadın Koordinasyon Merkezi özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi insanlarını onurunu zedelemeden, sosyal yardımlardan yararlanması adına çalışmalarını sürdüren Kadın Koordinasyon Merkezi Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallerinde tespit edilen adreslerdeki ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımında bulundu.



"İhtiyaç sahibi insanlarımızın kötü günlerinde yüzlerini güldürüyoruz"



Oturma grubundan halıya varana kadar verilen adreslerdeki evlere eşya yardımı yapan Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı Lütfiye Demirtaş, "İlkadım nüfus yönünden ihtiyaç sahibi insanlar yoğun olduğu bir ilçemiz. Bugün baktığımızda ilçemize gelen kesimin büyük bir çoğunluğu çaresizlik ve yoksulluktan dolayı geliyor. Bunun sonucu yardıma muhtaç vatandaşımızın sayısı da artıyor. İhtiyaç sahiplerine baktığımız zaman giyim, ev aletleri veya ev eşyaları ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu görüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın kötü günlerinde yanlarında olup yüzlerini güldürmek için bu görevlerdeyiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA