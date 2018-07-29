Bayan Çelik İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, AK Parti Kadın Kolları yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının eşleri ile ilçe ziyaretlerine devam ediyor. İkbal Çelik ve belediye başkanı eşleri bu kez Yeşilhisar'da bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, belediye başkanı eşleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve kadın kolları yöneticileri Yeşilhisar'da İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz ve eşi tarafından karşılandı.

Yeşilhisar gezisi Soğanlı ile başladı. Soğanlı'da yaptığı açıklamada ilçe ziyaretlerini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden İkbal Çelik, ev sahipliklerinden dolayı Yeşilhisar Belediye Başkanı Akdeniz ve eşine teşekkür etti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Akdeniz de konuklarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve AK Parti davasının başarılı olmasındaki en büyük payın kadınlara ait olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ve beraberindekiler Soğanlı'daki peribacalarını gezdiler ve daha sonra Soğanlı Bebeği'nin yapan ve satan kadınlarla sohbet ederek alışveriş yaptılar. Soğanlı'dan Erdemli'ye geçen İkbal Çelik ve belediye başkanlarının eşleri kayadan oyma kiliseleri gezdiler. Buradan Yeşilhisar Belediyesi'nin işlettiği içmeceler bölgesine geçildi ve İçmecelerle ilgili Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz bilgiler verdi. İkbal Çelik, AK Parti Kadın Kolları yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin son durağı Sultansazlığı Kuş Cenneti oldu. - KAYSERİ