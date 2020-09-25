Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

25.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:49
Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Bay yanlış, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle!

Bay Yanlış yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak? Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga'nın Ezgi'nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia'yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem'in de desteğiyle Ezgi'yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür'ün Ezgi'ye olan zaafından faydalanır.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Söz konusu Ezgi olunca, Tolga'nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

BAY YANLIŞ 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Bay Yanlış 20.00'de başlayacak.

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

BAY YANLIŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

İlgili Haberler

Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 12 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 12 bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 12. bölüm tek parça izle! Ramo 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu
Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Hercai yeni bölüm izleme linki! Hercai 39. bölüm tek parça izle! Hercai 40. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölüm de neler oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Özlem Yıldız Deniz Akkaya
Spor Ryan Babel Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 13. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış 14. Bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 16:49:34. #1.15#
title