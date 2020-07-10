"Bay yanlış" Göcek'te!
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"Bay yanlış" Göcek'te!

Yapımını Gold Film'in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan "Bay Yanlış" dizisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde dizinin çekimleri için Göcek'e gitti.

10.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 09:31

"Bay Yanlış"ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde; Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür'ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek'e gidecekler. Bölümde sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür'ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek'in nefes kesen manzarası eşlik edecek.

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaristliğini Aslı Zengin ve Banu Zengin'in üstlendiği "Bay Yanlış", beğeni toplayacak 3. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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