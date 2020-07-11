Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayımlandı! Bay Yanlış 3. bölüm izle Ezgi, başına gelen beklenmedik olay karşısında kendini sorgulayarak Özgür'e haksızlık ettiğini düşünür ve anlaşmaya sadık kalmaya karar verir. Cuma akşamı 3. bölüm ile ekrana gelen Bay Yanlış dizisi 4. yeni bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.Bay Yanlış dizisi son bölümde neler oldu?

Özgür ile Ezgi, yalandan sevgilidirler fakat bunun yanlış olduğunu Cansu, acı şekilde Ezgi'ye anlatır. Fakat oyundan vazgeçmek ikisi için de zordur, çünkü yeni aşk filizleri yeşermeye çoktan başlamıştır. Ezgi ile Özgür oyundan vazgeçebilecek mi?

Bay Yanlış 3. bölüm izle...

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜM FRAGMANI

Ozan, Ezgi ile Özgür arasındaki durumu Cansu ve Deniz'e açılar. Diğer yandan Ezgi ve Özgür aralarında anlaşmışlardır. Düğün için dört koldan çalışırlar ve Özgür'ün kız kardeşi her şeyden habersiz, ikilinin birlikte olmasından büyük mutluluk duyduğunu Ezgi'ye açıklar.

Cansu, Ezgi'ye aralarındaki bu oyunu sonlandırmaları gerektiğini söylese de çiftin arasında aşk rüzgarları esmeye başlamışdır.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde büyük bir şok yaşarlar. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağı konusunda muallakda kalır. Ezgi'nin orada çalışması Ozan için önemlidir, Özgür'le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da başarılı olamaz.

Bu arada Ezgi'yi ikinci bir şok bekler. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür'e yanlış davrandığını düşünür. Özgür'le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi'nin düğüne gelmek istemesi, Özgür'ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, sürprizlerle dolu bir yola çıkarlar.