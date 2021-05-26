Bay ne demek? Bay TDK anlamı nedir?

Siyasette kullanılan bir tabir olarak "Bay kelimesi ne demek, anlamı nedir, kime denir?" Sorularının yanıtını merak edenler için "bay" kelimesinin anlamını derledik. İşte detaylar...

Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan bay ne demek?

BAY NE DEMEK?

Türkçe'de bay bir hitap şekli olmakla birlikte kullanıldığı yere göre bir başka anlamı daha vardır. Bay tanımı genellikle gayrimüslim olanlar için kullanılır.

Bay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, bay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parası, malı çok olan, zengin (kimse)

- Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü

- Erkek

BAY KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bay Doğan.

- Bir bay sizi arıyor.

- Bay ...

BAY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

ilbay, ilçebay