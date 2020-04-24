Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya'da camiler Mayıs'tan itibaren açılabilecek
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Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya'da camiler Mayıs'tan itibaren açılabilecek

Almanya'nın en büyük eyaleti ve korona virüs salgınından en çok etkilen Bavyera'da 4 Mayıs tarihinden itibaren camilerin, kiliselerin ve sinagogların ibadete açılacağı duyuruldu.

24.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:15
Bavyera ve Kuzey Ren Vestfalya'da camiler Mayıs'tan itibaren açılabilecek

Almanya'nın en büyük eyaleti ve korona virüs salgınından en çok etkilen Bavyera'da 4 Mayıs tarihinden itibaren camilerin, kiliselerin ve sinagogların ibadete açılacağı duyuruldu. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki ibadethanelerin ise 1 Mayıs'tan itibaren açılabileceği kaydedildi.

Bavyera Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri ve Medya Sorumlusu Florian Herrmann, yaptığı açıklamada 4 Mayıs'ta açılacak olan ibadethanelerin salgının merkezi olmasını istemediklerini söyleyerek bundan dolayı da dikkatli ve ihtiyatlı olunmasını istedi. İbadethanelerde ibadet edecek olan kişilerin maske takmaları ve 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Herrmann, ibadet süresinin bir saatten fazla olmaması gerektiği belirtti.

Uzmanlar korona virüse karşı ibadethanelerin ibadetten önce ve sonra temizlenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bavyera eyaletinde bugüne kadar 39 bin 939 korona virüs vakası tespit edildi ve bin 153 kişi hayatını kaybetti.

"Maskesiz kimse içeri alınmayacak"

Korona virüs salgını dolayısıyla toplu ibadet yasağı getirilen Almanya'da, ibadethaneler kapılarını Mayıs ayında kadameli olarak açabilecek. Eyalet Başbakanı Armin Laschet yaptığı açıklamada, ibadetlerin alınan önlemler çerçevesinde 1 Mayıs'tan itibaren kamuya açık olarak yapılabileceğini belirtti. Ramazan ayının, camilerde cemaatle namaz kılmadan ve toplu iftarlar olmadan geçen yıllara göre daha farklı geçeceğini söyleyen Laschet, ibadethanelerin bu salgında gösterdikleri duyarlılığa minnetkar olduklarını belirtti.

Camilerin Mayıs ayından itibaren kademeli olarak açılacağını söyleyen Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Başkanı Durmuş Yıldırım, "Bazı önlemler çerçevesinde camilerin açılabilecek. 10 metrekarede bir kişinin ibadet edeceği şekilde, içeri giren herkes kayıt edilecek. Maskesiz kimse içeri alınmayacak. Tüm vakitler değil de mukabele okumalarında kurallara uyarak ibadet yerine getirilebilecek. Vakit namazları belki daha sonraları olabilir. Camiler boş kalmasın açık olduğu belli olsun" dedi.

"Sosyal mesafe kesinlikle korunması gerekiyor"

İbadethanelerin açılması konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, "Temizliğe ve hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Sosyal mesafe kesinlikle korunması gerekiyor. Biz bir konsept oluşturduk ve bunu yetkililere sunduk. Bu çerçevede kuralları uygulayabilecek camilerde ibadete açılmasında bir sakınca görmüyorum" dedi. Alınacak önlemlere ilişkin konuşan Kesici, "1.5 metre sosyal mesafenin korunması, abdestin camiye gelmeden alınması. Çünkü camide abdest alınması durumunda virüs yayılma tehlikesi daha fazla olur. Herkesin kendi seccadesini getirmesi, caminin büyüklüğüne göre kişi sayısının belirlenmesi gibi önlemler var" şeklinde konuştu.

Almanya'da 17 Nisan'da dini cemaatlerin temsilcileri İçişleri Bakanlığında bir araya gelmişti. İbadethanelerin sınırlı olarak açılması konusunda olumlu görüşlerin bildirildiği bu toplantı sonrasında Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi camilerin açılması durumunda uyulması gereken kuralları sıralayan önlemlerin yer aldığı bir taslağı Federal İçişleri Bakanlığına sundu. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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