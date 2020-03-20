Bavyera Eyaleti Başbakanı Söder: "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana... Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, sokağa çıkma yasağına ilişkin "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir" dedi.

13 milyon nüfuslu Almanya'nın en önemli üretim merkezlerinden Bavyera eyaletinde bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan 2 hafta boyunca geçerli olacak karar doğrultusunda Almanların yalnızca işlerine, doktora ya da eczaneye gitmek gibi zorunlu durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Bavyera, sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk eyalet oldu.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, alınan karar ilişkin açıklamasında, "Şimdi müdahale etmezsek, virüs Almanya'daki milyonlarca insana bulaşabilir. Korona krizine karşı eyalet olarak çok şeyler yaptık. Fakat virüsün bulaşma hızını kesemedik. Bu nedenle de bu önlemi almak zorunda kaldık. Kurallara uymayanlara karşı yasaklar getirdik ve polis bu yasakların takipçisi olacaktır. Federal düzeyde yasaklanan etkinlikler Bavyera eyaleti için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Bayvera'da 2 hafta boyunca berberler, nalburlar kapalı kalacak. Fizyoterapistler sadece acil serviste çalışabilecek. Konuşma terapistleri ve mesleki terapistler de kapalı olacak. Huzurevlerinde ziyaretler yasak olacak ve sadece ölüm durumunda izin verilecek. Hastane ziyaretlerine ancak ölüm durumunda ebeveynlerin çocuklarını ziyaret etmesine izin verilecek.

Saarland Eyaleti Başbakanı Tobias Hans da korona virüsünü karşı önlemler kapsamında lokantaların kapatılmasını teklif edeceğini ifade etti. Baden Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ise korona virüsüyle mücadelede sosyal temasları sınırlamak için ilave önlemler hakkında halkı bilgilendirme toplantısı yapacak. - FRANKFURT

Kaynak: İHA