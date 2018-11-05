Bavyera'da İmzalar Atıldı

14 Ekim'de Bavyera'da yapılan seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerine başlayan CSU ile FW anlaştı. CSU'lu Markus Söder ile FW'li Hubert Aiwanger, seçimlerden 3 hafta sonra koalisyon sözleşmesini imzaladı. Sözleşmeye göre Markus Söder salı günü eyalet meclisinde Bavyera Eyalet Başbakanı seçilecek, kurulacak hükümet ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlayacak.

Koalisyon sözleşmesine göre FW üç bakanlık ve iki müsteşarlık aldı. FW Lideri Hubert Aiwanger başbakan yardımcılığının yanı sıra Ekonomi Bakanı koltuğuna da oturacak. Kültür Bakanlığına FW'den Michael Piazolo'nun adı geçerken, Çevre Bakanlığına ise Thorsten Glauber planlanıyor. CSU ise bakanlarını 12 Kasım'da yapılacak yemin töreninde açıklayacak. FW Lideri Aiwanger, "Tarih yazacağız. Bunu büyük harflerle değil, akılla yapacağız" dedi.



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