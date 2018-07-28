Bavullar Dikkat Çekti!

Türkiye'ye gelerek kariyerinde yeni bir sayfa açan Andre Ayew'in İstanbul seyahati dikkat çekti. 29 yaşındaki yıldızın havalimanındaki bavulları gözlerden kaçmadı.

Gana basınında yer alan özel haberde, Ayew'in bütün eşyalarını İstanbul'a getirdiği, İngiltere ile bir bağının kalmadığı vurgulandı. Ayew'in normal şartlarda sağlık kontrolü ve imzadan sonra Ada'ya dönmeyi planladığı ancak Fenerbahçe'nin transferi tamamen bitirmesiyle bu konuyu hallettiği aktarıldı.

Ayew'in tüm eşyalarının bir seferde kendisiyle gelmesi sağlanırken, yıl boyunca da tamamen İstanbul'da kalacağı ifade edildi.

Comolli onaylı özel transfer!

Andre Ayew'i kadrosuna katarak bu sezonki ilk yabancı transferini yapan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli yine aktif rol aldı.

Ayew'i çok iyi tanıyan ve detaylı bir çalışma gerçekleştiren Fransız idarecinin geçmişten gelen bilgileri de çok yardımcı oldu. Ganalı yıldızı, 2009 yılından beri çok iyi tanıyan Comolli, yaklaşık 9 senelik bilgilerini kullandı.

Kiralama sürecinde hem teknik direktör Phillip Cocu hem de oyuncu ile anlaşma döneminde Ayew'e farklı sunumlar yapan Comolli, transferde ortak noktayı buldu.

Tecrübeli futbol adamı, Cocu'ya oyuncunun özelliklerden bahsederken, Ayew'e de Fenerbahçe'nin plan ve projelerini anlattı. Ayew'i 2009 yılındaki Afrika Gençler Şampiyonası ve U20 Dünya Kupaları'ndan çok iyi bilen, her zaman scouting ekibinin listesinde tutan Comolli, Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda hızlı adamlarla ilerledi.

Afrika'nın gururu

Andre Ayew'in kariyerindeki başarıları dikkat çekiyor. Özellikle bireysel anlamda öne çıkan Ayew, Afrika kıtasında adeta bir kahraman haline geldi.

Tecrübeli oyuncu, 2011 yılından itibaren her turnuvada adını duyurmayı başardı. 2011'de BBC tarafından Afrika'nın en iyi futbolcusu seçilen Ayew, 2015'te de Afrika Uluslar Kupası'nda gol kralı oldu. 2015 Afrika Uluslar Kupası'nın en iyi takımına seçildi. 3 kez de Afrika Futbol Konfrederasyonu'nun en iyi takımlarına seçilen Ayew, bir kez de ülkesi Gana'da yılın futbolcusu unvanını aldı.

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