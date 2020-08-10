Bavuldaki borulardan uyuşturucu çıktı DENİZLİ'de, polis ekiplerince doğu illerinden kargoyla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince doğu illerinden kargoyla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada bavul içindeki borulara gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Denizli'ye kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. 7 Ağustos cuma günü kargo firmasına operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, kargoyla gönderilen bavulun içine uyuşturucu madde gizlendiği ortaya çıktı. Bavulun içindeki boruları söken polis, 97 gram eroin ve 103 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA