Bavul Ticareti' Yeniden Düzenlendi

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

Bavul Ticareti' Yeniden Düzenlendi

Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan satışların yanı sıra yolcu beraberi eşya kapsamında fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek satışlar, faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla ihracat olarak kabul edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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