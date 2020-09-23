'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı

23.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:16
'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı

Üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isteyen Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Baver-Çektar' kod adlı terörist Ahmet Herdem, Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isteyen Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan 'Baver-Çektar' kod adlı terörist Ahmet Herdem, Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Erzincan'a getirilen terörist tutuklandı.

Erzincan polisinin koordinesinde bir süre önce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Erzincan ve Tunceli kırsalında terör örgütü adına yaklaşık 10 yıldır sabotaj eylemleri planlayan ve yapan terörist, polisin takibi sonucu bir süre önce Amasya'da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerindeki el bombasını çekerek intihar eylemi yapmak isteyen terörist, polislerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Herdem, polisteki işlemlerinin ardından Erzincan'da adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan terörist, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp cezaevine konuldu.

İbrahim Gürler/ (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Okan Buruk Tamer Tuna Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Twitter Saldırı Mahkeme Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 17:16:33. #1.14#
title