BAÜN Karabağ'da şehit düşen öğrencisini unutmadı
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BAÜN Karabağ'da şehit düşen öğrencisini unutmadı

09.11.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:21
BAÜN Karabağ'da şehit düşen öğrencisini unutmadı

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycanlı Mammadagha Safarov için Üniversite Senatosu tarafından Şükran Beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Azerbaycanlı Mammadagha Safarov için Üniversite Senatosu tarafından Şükran Beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Şükran Beratında; "Azerbaycan toprağı Karabağ'ı düşman işgalinden kurtarmak için sınır bölgesinde vatanı, milleti, dini, devleti, istiklal ve istikbali uğruna canını feda eden, 2014-2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenci olan aziz şehit Mammadagha Safarov'u Bir Millet İki Devlet Anlayışı ile Türk Milletinin şehidi olarak kabul ediyor; bu duygu ve inançla, kahraman şehidimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor; aziz ailesine Balıkesir Üniversitesi Şükran Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Balıkesir Üniversitesi Senato kararı ile ayrıca Mammadagha Safarov'un ismi, 2014-2019 yılları arasında öğrencisi olduğu Mühendislik Fakültesinde ek binada yer alan Konferans Salonuna verilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 2014-2019 yılları arasında Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Mammadagha Safarov'un adını yaşatmak adına ailesine Şükran Beratı verilmesi ve isminin de öğrenim gördüğü okulunda konferans salonuna verilmesi yönünde karar aldıklarını belirtirken, "Bu vesileyle bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum" dedi. - BALIKESİR

BAÜN Karabağ'da şehit düşen öğrencisini unutmadı
BAÜN Karabağ'da şehit düşen öğrencisini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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