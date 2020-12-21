BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
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BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı

21.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:45
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), nitelikli eğitim-öğretim sunumu ve bilimsel üretim çalışmalarının yanında son dönemde gerçekleştirdiği tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), nitelikli eğitim-öğretim sunumu ve bilimsel üretim çalışmalarının yanında son dönemde gerçekleştirdiği tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan buğday, arpa, silajlık ayçiçeği ve silajlık mısırın hasadının ardından arıcılık faaliyetleri kapsamında üniversitede ilk bal hasadı da bu yıl gerçekleştirildi. Küçükbaş kurbanlık hayvan, gezen tavuk yumurtası ve bıldırcın yumurtası üretimi ile satışının da yapıldığı üniversitede, Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksekokulu iş birliğinde başta zeytinyağı olmak üzere zeytin mamulleri üretimi de devam ediyor.

Prof. Dr. İlter Kuş: "Tarım ve hayvancılıkta üretim faaliyetlerini destekliyoruz"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Üniversitenin farklı birimleri çatısı altında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin kendileri açısından önemine dikkat çekerek; Üreten BAÜN, Güçlü Üniversite ilkesiyle her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yıl boyunca devam eden tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarının, akademisyenler ve öğrenciler için araştırma ve uygulama fırsatları da ortaya çıkardığını vurgularken; "Ortaya çıkan ürünlerin bir kısmının satışı gerçekleştiriliyor, bir kısmı da yine hayvansal üretim faaliyetlerine destek amacıyla yem olarak kullanılıyor. Hedefimiz, mevcut kapasitemizi süreç içerisinde daha da güçlendirerek tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini sürdürmek. Personelimiz ve öğrencilerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı
BAÜN'den tarımsal ve hayvansal üretim atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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