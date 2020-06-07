BAÜN'de ROBOTİM Projesi hayata geçiyor
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BAÜN'de ROBOTİM Projesi hayata geçiyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesi'nin de ortakları arasında yer alan ROBOTİM Projesi hayata geçiyor.

BAÜN'de ROBOTİM Projesi hayata geçiyor
07.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:30

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kabul edilen ve Balıkesir Üniversitesi'nin de ortakları arasında yer alan ROBOTİM Projesi hayata geçiyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversitenin adının böyle bir projede yer almasının gurur verici olduğunu söyleyerek Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Rıza Ekti'ye teşekkür etti.

2019'un son günlerinde imzalanan protokolle Balıkesir Üniversitesi ROBOTİM Projesi kapsamında yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştı. BAÜN Rektörü İlter Kuş Türkiye genelinde 17 proje arasında yer alarak ROBOTİM'e katılımda emeği geçen Mühendislik Fakültesi Ali Rıza Ekti'ye teşekkür etti. İlter Kuş proje kapsamında yapılacak çalışmaların Balıkesir'e ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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