BAÜN'de Hasat Zamanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAÜN'de Hasat Zamanı

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan buğday, arpa, silajlık ayçiçeği ve silajlık mısır için hasat gerçekleştirildi.

BAÜN'de Hasat Zamanı
11.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:44

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan buğday, arpa, silajlık ayçiçeği ve silajlık mısır için hasat gerçekleştirildi.

Hasat hakkında bilgiler veren Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, toplam 112 dekar buğday ekili alandan 50 bin280 kg. ürün aldıklarını ifade ederken, 16 dekar arpa ekili alandan ise 4 bin 600 kg. 30 dekar silajlık ayçiçeği ekili alandan 56 bin kg. ve 140 dekar silajlık mısır ekili alandan da 440 bin kg. ürün elde ettiklerini söyledi. Hasat ile elde edilen ürün ve samanın, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki tavuklar ve koyunlar için yem olarak kullanılacağını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Üniversitenin farklı birimleri çatısı altında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek; Üreten BAÜN, Güçlü Üniversite ilkesiyle; her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçenlere de teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Meral Akşener Mesut Barzani Emmanuel Macron
Magazin Deniz Seki Erol Evgin Fatih Artman Melisa Aslı Pamuk
Spor Tamer Tuna Bülent Korkmaz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Samsun
Şu an buradasınız: BAÜN'de Hasat Zamanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 17:48:35. #1.14#
title