BAÜN'de Hasat Zamanı Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan buğday, arpa, silajlık ayçiçeği ve silajlık mısır için hasat gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü içerisinde yer alan tarıma elverişli arazilere Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ekimi yapılan buğday, arpa, silajlık ayçiçeği ve silajlık mısır için hasat gerçekleştirildi.

Hasat hakkında bilgiler veren Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, toplam 112 dekar buğday ekili alandan 50 bin280 kg. ürün aldıklarını ifade ederken, 16 dekar arpa ekili alandan ise 4 bin 600 kg. 30 dekar silajlık ayçiçeği ekili alandan 56 bin kg. ve 140 dekar silajlık mısır ekili alandan da 440 bin kg. ürün elde ettiklerini söyledi. Hasat ile elde edilen ürün ve samanın, Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki tavuklar ve koyunlar için yem olarak kullanılacağını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, destekleri için Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Üniversitenin farklı birimleri çatısı altında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek; Üreten BAÜN, Güçlü Üniversite ilkesiyle; her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçenlere de teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA