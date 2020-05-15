BAU "Uzaktan Eğitim Raporu"nu açıkladı
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BAU "Uzaktan Eğitim Raporu"nu açıkladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimin öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla değerlendirildiği anket sonuçlarıyla hazırlanan "Uzaktan Eğitim Raporu" açıklandı.

BAU
15.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:30

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitimin öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla değerlendirildiği anket sonuçlarıyla hazırlanan "Uzaktan Eğitim Raporu" açıklandı.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, raporu açıklamak üzere online platformda düzenlediği toplantıda, UNESCO verilerine göre pandemi sürecinden etkilenen 1,3 milyon öğrenci bulunduğunu ve bugün itibarıyla 161 ülkede okulların kapalı olduğunu aktardı.

Bu sürecin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada eğitimi ciddi manada etkilediğini ve dönüştürdüğünü vurgulayan Karadeniz, yaptıkları çalışmada dünyadaki araştırmalar içerisinde en büyük çalışma grubuyla öğrenci, öğretmen ve veli boyutlarını ele aldıklarını kaydetti.

BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay da uzaktan eğitimde var olan durumu değerlendirmek amacıyla ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri ile veliler ve öğretmenlere yönelik ayrı anketler hazırladıklarını anlattı.

İlköğretim öğrencileri için "evet" ve "hayır" soruları, diğer katılımcılar için beşli ölçek üzerinden açık uçlu sorular oluşturduklarını aktaran Atay, "Çalışmayı 11-17 Nisan arasında Türkiye genelindeki iki zincir okula yolladık. 4 bin 435 ilköğretim öğrencisinden, 9 bin 536 ortaöğretim ve lise öğrencisinden, 5 bin 661 öğretmenden ve 25 bin 395 veliden yanıt aldık. Veriler daha çok İstanbul, İzmir, Antalya, Kocaeli ve Samsun'dan geldi." bilgisini paylaştı.

İlköğretim öğrencilerinin yüzde 95'i okula geri dönmek istiyor

Prof. Dr. Atay, ankette genel olarak öğrencilerin yüzde 70'inin uzaktan eğitim ile ilgili bir sorunu olmadığını yansıttığına dikkati çekerek, "Yüzde 75'i uzaktan eğitimin eğlenceli olduğunu düşünüyor. Hepsi ekran sürelerinin arttığını söylüyor. Yüzde 70 ila 95 öğrenci okula geri dönmek istediğini söylüyor. Yüzde 95 olan kısım ilköğretim öğrencileri. Bu oran yaş yükseldikçe düşüyor." dedi.

İlköğretim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 90'ının kendilerini yüz yüze eğitimde çok daha iyi ifade edeceklerini belirttiklerini aktaran Atay, "Sadece yüzde 10'luk bir grup uzaktan eğitimi tercih ettiğini söylemiş. Uzaktan eğitimde en başarılı matematik dersini bulmuşlar. Daha sonra Türkçe ve İngilizce derslerinin uzaktan eğitimle verimli verilebildiğini düşünmüşler." ifadelerini kullandı.

"Ortaöğretim ve lise grubu uzaktan eğitime daha olumlu bakıyor"

Prof. Dr. Derin Atay, ortaöğretim ve lise grubundaki öğrenci verilerinin daha farklı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar verimlidir' diyen öğrenci sayısı yüzde 30'larda. Birçok öğrenci bazı derslerin online verilebileceğini söylüyor. Çoğu öğrenci, 'Zayıf olduğum ya da gelişmesini istediğim derslerime uzaktan eğitim yoluyla daha fazla vakit ayırabildim' demiş. Ortaöğretim ve lise grubu uzaktan eğitime daha olumlu bakıyor. Uzaktan eğitimde hep iki faktör ortaya çıkmış, biri öğretmen biri destek. Çoğunlukla, 'Ben öğretmenime erişebiliyorum, sorular sorabiliyorum.', 'Öğretmenim uzaktan eğitimde yetkin.' şeklinde yanıt gelmiş. Özellikle sınav kaygısı, bazı iptal edilen sınavlar ya da değerlendirmelerin nasıl olacağı konusunda psikososyal destek almışlar. Bir diğer grup da 'Ya bana ve aileme bu virüs geçerse' konusunda destek almış."

Veliler uzaktan eğitimin daha verimli olduğunu düşünmüyor

Öğretmenlerin yüzde 81'inin daha önce uzaktan eğitim tecrübesine sahip olmadığını, yüzde 63'ünün online eğitimle ilgili hizmet içi eğitim aldığını aktaran Atay, "Öğretmenlerin yüzde 82'si 'Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle beraber verildiğinde verimlidir' maddesine katılmış. Yüzde 75'i uzaktan eğitimin kendi mesleki gelişimine faydası olduğunu, yüzde 60'ına yakını psikososyal desteğin çok yararlı olduğunu belirtmiş." dedi.

Prof. Dr. Atay, velilerin uzaktan eğitimde en mutlu oldukları noktanın öğretmen desteği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarını istedikleri gibi takip edebildiklerini söylüyorlar. Ödevlerin içerik ve çeşitliliklerinden de memnunlar. Teknik ve bağlantı problemleri, öğrencideki motivasyon ve dikkat eksikliğinden memnun değiller. Daha fazla çevrim içi ders istiyorlar. Velilerin yüzde 83'ü 'Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha mı verimlidir?' sorusuna katılmamış. Öğretmenin yeterliliği uzaktan eğitim için yeterlidir diyen yüzde 80'e yakın veli var."

Prof. Dr. Derin Atay, anket sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tek başına uzaktan eğitime çok sıcak bakılmadığını görüyoruz ama var olan uzaktan eğitime karşı görüşler bütün paydaşlarda son derece olumlu. Öğretmen desteğinin verildiği kurumlarda sürecin olumlu geçtiğini düşünüyoruz. Psikososyal desteğin öğrenciye, veliye, öğretmene mutlaka sağlanması gerekiyor. Araştırmayı yaptığımız ve daha sonra uzaktan eğitimi olumlu geçiren kurumlardan topladığımız görüşlere göre, öğretmenin yaratıcı fikirlerinin desteklenmesi uzaktan eğitime olumlu etki etmiş. Uzaktan eğitim sürecinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu etkileri olduğunu ve öğrencinin öz yeterliliğini de geliştirdiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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