BAU Raiders PUBG Mobile kadrosu için oyuncu alımı başladı
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BAU Raiders PUBG Mobile kadrosu için oyuncu alımı başladı

19.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:40
BAU Raiders PUBG Mobile kadrosu için oyuncu alımı başladı

BAU Raiders (BAUeSports) PUBG Mobile kadrosu için oyuncu arayışında!

Bahçeşehir Üniversitesi Esports Kulübü, yeni kurulacak olan PUBG Mobile takımı için oyuncu arıyor.BAU Eports sosyal medya hesabından BAU Raiders adı altında mücadele edecek olan PUBG Mobile kadrosu için oyuncu alımına başladığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda Miramar'ın kum fırtınalı vadilerinde, Erangel'in eşsiz ormanlarında ve Sanhok'un mistik tapınaklarında başlayacak olan mücadele için PUBG Mobile oyuncuları aradıklarını söylediler. Oyuncu arayışı "BAU Raiders ile birlikte adaya atlamaya hazır mısın?" mottosuyla duyuruldu.

BAU Raiders ile birlikte adaya atlayıp hayatta kalan son takım olmaya hazır mısın? Hemen formu doldur ve üniversitemizi PUBG Mobile'da temsil etme şansı yakala!

Sizde PUBG Mobile arenasında BAU Esports'u temsil etmek istiyorsanız buraya tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Ancak BAU Esports adına mücadele etmek için Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olmanız gerektiğini unutmayın.

Kaynak: Playerbros

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